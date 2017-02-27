Экономический кризис на Босфоре: Турция просит помощи у Берлина

27.02.2017 10:20 · 0 комментариев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) утверждает, что Европе Турция нужна больше, чем Турции Европа. Однако, если посмотреть на экономическое развитие Турции, то в настоящее время скорее всё наоборот. Сейчас Эрдоган изучает, как можно смягчить экономический кризис с помощью зарубежных партнеров.

Особые надежды он возлагает на федеральное правительство. В среду на прошлой неделе турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) совершил поездку к федеральному министру финансов Вольфгангу Шойбле (ХДС) в Берлин. В ходе конфиденциальной встречи, по информации SPIEGEL, речь шла о нестабильной экономической ситуации в Турции и о том, как Германия могла бы способствовать её стабилизации.

Основное внимание было уделено вопросу о том, как можно привлечь в Турцию больше европейских, главным образом немецких, туристов. Шойбле дал понять своему гостю, что его правительство должно более решительно действовать в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы успокоить ситуацию в области безопасности. Обсуждалось также как могли бы сотрудничать банки развития двух стран для того, чтобы стимулировать экономику Турции в сельской местности.

туризм, Шойбле, экономика Турции, Эрдоган