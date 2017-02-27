Бесплатное высшее образование есть только в Германии

27.02.2017 10:18 · 0 комментариев

Частные колледжи и университеты, некоторые с очень высокой платой за обучение, согласно новому исследованию, находятся на подъеме во всем мире. «Германия является единственной страной, где политика до сих пор придерживается бесплатного государственного высшего образования почти для всех студентов», говорится в сравнительном докладе американской исследовательской группы по поручению фонда Кёрбера (Körber-Stiftung) .

В докладе «Ответы на массификацию» («Antworten auf die Massifizierung») представлен анализ тенденций в области систем высшего образования и профессиональной подготовки в 13 странах: Германии, Франции, Великобритании, России, Египте, Гане, Австралии, Китае, Индии, Японии, Бразилии, Чили и США.

Согласно докладу, доступ к высшему образованию зачастую больше не является привилегией социальной элиты – «во многих странах более половины одногодков учатся в высших учебных заведениях», в том числе и в Германии. Из-за большой массы студентов возникает давление на существующие системы высшего образования – «массификация», о которой упоминается в названии доклада.

Недавнее исследование, проведенное Центром развития высшего образования (Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)), который относится к Фонду Бертельсманна (Bertelsmann-Stiftung), касается сектора частных учебных заведений в Германии. Они особенно успешно функционируют в новых сегментах рынка образования. Потенциальными «клиентами» частных университетов, по данным исследования, являются студенты с детьми и с уже завершенным профессиональным образованием или те, кто получает дополнительное образование.

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