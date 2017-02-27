В Германии больше диабетиков, чем предполагалось ранее

27.02.2017 10:17 · 0 комментариев

В Германии живёт больше людей, болеющих диабетом, чем предполагалось ранее: в настоящее время, по данным системы обязательного медицинского страхования, примерно каждый десятый гражданин страдает от этой хронической болезни обмена веществ. Таковы результаты нового анализа «Атласа питания», который представляет собой собрание данных Центрального научно-исследовательского института амбулаторной медико-санитарной помощи (Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI)). По данным анализа, доля диабетиков за период 2009-2015 гг. увеличилась с 8,9 до 9,8 процента. Предыдущие оценки исходили из доли больных сахарным диабетом в Германии от семи до девяти процентов.

Особенно заметными являются региональные различия: в Восточной Германии гораздо больше людей с диабетом (почти 12 процентов), чем на Западе (около 9 процентов). Одно из возможных объяснений этого заключается в том, что на Востоке доходы в среднем ниже, а безработица выше. При более бедном социальном статусе медико-санитарное просвещение часто является не таким высоким. Другим объяснением могут быть традиции питания – например, в зависимости от региона, может быть высоким потребление мяса и жареных блюд.

Показатели заболеваемости выше средних ученые зафиксировали в Заарланде (10,8 процентов) и Берлине (10,4 процента). Меньше всех диабетиков живёт в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн (8,3 процента), Баден-Вюртемберг (8,53 процента) и Гамбург (8,54 процента). В списке распространенных заболеваний в Германии, по данным Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut) в Берлине, диабет занимает пятое место. Самыми распространенными являются сердечно-сосудистые заболевания и рак.

диабет, здоровье, медицина, обмен веществ