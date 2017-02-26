В Гейдельберге водитель въехал в группу пешеходов
26.02.2017 10:42 · 0 комментариев
В субботу, около 16.00 вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника, передает Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
Водитель пытался скрыться с места происшествия. В настоящее время он находится в больнице. Состояние злоумышленника и одного из пострадавших прохожих оценивается как тяжелое.
Причины случившегося пока неясны. Полиция утверждает, что подозреваемый был остановлен в 150 метрах от места происшествия. Черный автомобиль марки Opel находился на площади Бисмаркплац, на въезде в пешеходную зону в центре города. Сейчас площадь оцеплена полицией.
Полиция Гейдельберга опровергает слухи о психическом заболевании подозреваемого в наезде на людей в связи с тем, что личность предполагаемого злоумышленника все еще устанавливается, заявил в эфире телеканала N24 официальный представитель полиции города Норберт Шетцле (Norbert Schätzle).
«Это спекуляции, которые имеют место. Я не могу это подтвердить таким образом», — заявил он, отвечая на вопрос журналистки о психическом состоянии мужчины.
«Мы занимается сейчас установлением личности подозреваемого, откуда он, какие мотивы у этого поступка. Мужчина в настоящее время не может говорить. Ему оказывается помощь в клинике», — сказал Шетцле, добавив, что у полиции «нет сейчас никаких доказательств того, что речь идет о теракте».
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