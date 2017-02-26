Футбольные фанаты устроили массовую драку в Берлине

26.02.2017 10:44   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Terrace Cult, YouTube

Видеокадр пользователя Terrace Cult, YouTube

В Берлине футбольные немецких клубов «» и «» устроили массовую драку перед матчем 22-го тура Бундеслиги, передает РИА «Новости» сообщение берлинской газеты B.Z.

Со слов очевидцев, участие в драке приняли от 50 до 200 человек. Они стали бросать друг в друга бутылки и петарды. В результате потасовки, согласно данным сотрудников правоохранительных органов, пострадали не более 10 человек.

Полицейским удалось задержать около 40 человек. Предполагается, что болельщики договорились встретиться друг с другом специально для драки.

kapital-rus.ru

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