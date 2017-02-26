Полиция провела обыск в мюнхенском Институте Макса Планка

26.02.2017 10:36 · 0 комментариев

Полиция и прокуратура утром в среду, 22.02.2017, провели обыск в Институте психиатрии Макса Планка (Max-Planck-Institut (MPI) für Psychiatrie) на улице Kraepelinstraße в Швабинге (Schwabing). Как сообщила представитель прокуратуры, «существует подозрение в мошенничестве с расчётами». По информации «Süddeutsche Zeitung», правоохранительные органы с начала января проводят проверку обвинений, выдвинутых против Мартина К., главного врача психиатрической больницы, которая входит в структуру Института психиатрии Макса Планка.

Производились ли на самом деле расчёты в клинике незаконно, в настоящее время будет уточняться по документам, которые были изъяты во время обыска. Главный врач и Общество Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft (MPG)) отвергают обвинения и даже сами предъявили обвинения против неизвестных за клевету.

В течение нескольких месяцев эти обвинения циркулируют в анонимных электронных письмах, которые были адресованы не только многим влиятельным личностям в Обществе Макса Планка, но и журналистам, и, наконец, в государственную прокуратуру. Поэтому Общество ещё в 2016 году наняло бухгалтерскую фирму для уточнения ситуации с обвинениями. «Она пришла к выводу, что существующая практика учета не даёт повода для рекламации», сообщили директора Общества Макса Планка Элизабет Биндер (Elisabeth Binder), Алон Хен (Alon Chen) и Мартин К. (Martin K.) в рассылке по электронной почте сотрудникам.

Институт психиатрии Макса Планка, обыск, полиция