Статистики прогнозируют постоянную высокую иммиграцию

26.02.2017 10:32 · 0 комментариев

Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) представило во вторник, 21.02.2017, новые данные по демографии. Агентство из Висбадена исходит, согласно информации «Welt am Sonntag», из постоянного увеличения иммиграции. В ходе чистой иммиграции, т.е. за вычетом снова выехавших, в долгосрочной перспективе в Германию каждый год будет прибывать 200 000 человек.

Последний раз Федеральное статистическое бюро представляло так называемый демографический прогноз в апреле 2015 года. В то время статистики предполагали, что в течение 2014 и 2015 гг. в Германию прибудут около миллиона человек. На период с 2016 до 2020 года они прогнозировали устойчивое снижение годового притока мигрантов; на период после 2021 года они представляли или «слабую иммиграцию» (100 000 человек в год) или «увеличение иммиграции» (200 000 человек).

По имеющимся данным, сейчас эксперты рассчитывают только на вариант, который предполагает постоянное увеличение иммиграции. Другой вариант («слабая иммиграция»), который ещё в 2015 году рассматривался как равноправный альтернативный сценарий, по-видимому, считается нереальным.

Чистая миграция в количестве 200 000 человек, по мнению специалистов, является реалистичной только тогда, если она будет подпитываться из неевропейских стран. Страны Южной и Восточной Европы, откуда традиционно поступает основная часть иммигрантов, тоже сталкиваются с серьезными демографическими проблемами.

демография, иммиграция, мигранты