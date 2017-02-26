Бундесбанк ищет по объявлению владельца двух центов

26.02.2017 10:30   ·   0 комментариев

© amridesign - Fotolia.com

© amridesign — Fotolia.com

Одно из объявлений повеселило социальные сети: в кассе филиала Бундесбанка в Магдебурге обнаружены два лишних цента. Но в банке неизвестно, кому принадлежат . Поэтому он ищет владельца.

Это немецкая основательность: в Магдебурге обнаружил деньги, которые не являются его собственностью. Всего лишь два цента. Но о том, чтобы просто оставить себе эти деньги, по-видимому, не может быть и речи. В настоящее время банк ищет владельца, вывесив объявление в филиале.

Объявление опубликовало на своей странице Facebook издание «Magdeburg Halt» в четверг днем, 23.02.2017. Согласно объявлению, деньги были обнаружены ещё 25 января, «в помещении филиала». В течение шести недель, до 7 марта, владелец может «предъявить права на утраченное имущество». На документе даже стоят две подписи.

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