Смартфоны в кабине для голосования будут запрещены

26.02.2017 10:29 · 0 комментариев

Министерство внутренних дел (Bundesinnenministerium), как говорится в сообщениях СМИ, намеревается запретить снимать видео или фотографировать со смартфонов в кабине для голосования. Поэтому перед выборами в Бундестаг, которые состоятся в сентябре, будет принято соответствующее постановление. Об этом сообщило издание «Spiegel» со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, для «защиты тайны голосования» в положениях о выборах должно быть чётко написано, что «нельзя фотографировать или снимать». Соответствующие поправки должны быть внесены в статью 56 Федерального избирательного законодательства (Bundeswahlordnung). Тот, кто пронесёт мобильный телефон в кабину для голосования, может в будущем быть отстранен избирательной комиссией от голосования.

Предпосылки для предлагаемой поправки, по утверждению «Spiegel», вызваны предвыборной кампанией в США: сын нового президента США Дональда Трампа Эрик распространил фотографию бюллетеня со своим голосом в пользу отца в Интернете через Twitter из кабинки для голосования. В Нью-Йорке, где голосовал Эрик Трамп, такие фото запрещены. Однако юридических последствий этого нарушения порядка выборов пока не было.

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