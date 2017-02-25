Власти Штутгарта решили отказаться от дизельных автомобилей
25.02.2017 11:59 · 0 комментариев
Власти Штутгарта, родины Mercedes и Porsche, решили запретить использование автомобилей с дизельным двигателем. Ранее подобную идею уже высказывали в Мадриде, Афинах и Париже.
Стоит отметить, что речь идет не о стопроцентном запрете на использование «дизелей». Изначально под запрет будут подпадать старые машины с дизельным мотором, уровень вредных выбросов которых не соответствует европейским экологическим нормам. Плюс ко всему, уже с начала следующего года въезд в Штутгарт будет запрещен всем автомобилям, силовые агрегаты которых не соответствуют уровню «Евро-6». Исключением могут быть только грузовые авто, обновление которых потребует значительного времени и денежных средств.
По данным экспертов, на текущий момент в ФРГ доля автомобилей с дизельными моторами «Евро-6» не превышает десяти процентов, но в ближайшие несколько лет показатель должен вырасти до 50%. Все проданные в прошедшем сезоне машины соответствуют более высокому экологическому стандарту.
Теги:
дизельные автомобили, Штутгарт
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.