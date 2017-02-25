Роботы рисуют портреты людей на выставке в Берлине

25.02.2017 11:54   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.ntdtv.ru

Скриншот с сайта www.ntdtv.ru

Это уникальный урок по художественному творчеству. Натурщик заходит, и работа начинается. Вместо студентов за партами — пять роботизированных рук и пять камер, которые внимательно изучают лицо натурщика.

Эта инсталляция называется «Пять роботов по имени Пол». Её создал французский художник Патрик Трессе. В настоящее время она выставлена в одной из галерей в Берлине.

Каждый из пяти роботов изображает человека с разного угла. В итоге получаются пять разных портретов.

При этом у каждого робота свой «характер». Один рисует быстро: на одну работу тратит не более 20 минут. Другой более основательный. завершит только минут через 40.

Петер Браун-Химмерих, владелец галереи: «Когда вы сидите здесь, то замечаете, что у всех студентов разный характер, даже несмотря на то, что всех их зовут Пол. И у каждого свой способ: один более любопытный, другой – более неспокойный».

Эту инсталляцию показывали в разных галереях по всему миру.

Роботы и компьютеры в большинстве случаев выходят победителями, когда играют с людьми в шахматы или покер. Но сравняться с человеком в чувстве прекрасного они вряд ли смогут.

ntdtv.ru

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Anzeige

Присоединяйся!