Отец-испанец убил двух своих сыновей от русской жены

25.02.2017 11:55 · 0 комментариев

Бывший муж россиянки подозревается в жестоком убийстве их совместных детей. Инцидент произошел в городе Аурих, куда гражданка России Юлия Лантух переехала вместе со своим мужем, уроженцем Испании Хуаном Серхио Оливой Гомес. Изначально пара жила в Испании, где и родились двое их сыновей.

После переезда в Германию Юлия решила уйти от мужа, однако тот напомнил ей о деле Бретона и заявил, что в случае ее ухода поступит так же (несколько лет назад испанец Хосе Бретон убил и сжег тела двух собственных детей). Несмотря на подобные угрозы суд разрешил Серхио забирать к себе детей на выходные после развода.

В прошлую субботу Юлия не смогла дозвониться до бывшего мужа, когда он сидел с детьми. Приехав к нему домой, женщина обнаружила испанца сидящим на полу рядом с лужей крови. Также в доме лежало тело одного из детей. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп второго ребенка.

Мужчина утверждает, что детей убили ворвавшиеся в его дом преступники, однако соседи опровергают его показания. Они утверждают, что к дому Серхио никто не приближался, а они не слышали никаких подозрительных звуков, кроме плача детей. По предварительной версии, мужчина убил своих сыновей, нанеся им травмы тупым предметом и холодным оружием, а затем собирался расчленить тела, однако, не успел.

В данный момент подозреваемый находится в психиатрическом отделении больницы под надзором полицейских. Следователи занимаются уточнением деталей происшествия.

subnews.ru

дети, убийство