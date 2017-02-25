Сподвижник Меркель угрожает США торговой войной

25.02.2017 11:50 · 0 комментариев

Сподвижник канцлера Германии Ангелы Меркель угрожает США торговой войной в случае введения торговых пошлин на товары, ввозимые из стран ЕС. Предупредил американцев об ответных мерах глава фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер.

Он заявил, что в случае исполнения обещаний президентом США Дональдом Трампом о введении дополнительных взысканий с товаров, прибывших из государств ЕС, Европа ответит тем же. Она обложит налогами американскую продукцию. Каудер напомнил, что история помнит случаи торговых войн, которые отрицательно сказывались на положении всех участвующих сторон.

Лидер США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно говорил о защите национального производителя путем поднятия пошлин на иностранную продукцию. Таким способом можно обезопасить промышленные предприятия страны и предотвратить снижение стоимости национальной валюты. Трамп уверял, что во всех вопросах будет ориентироваться только на интересы народа Соединенных Штатов, несмотря на критику и недовольство своих друзей и врагов.

Фолькер Каудер рассказал о зависимости американской экономики от экспорта. Если прибегнуть к ограничительным мерам, то окажутся в невыгодном положении как страны ЕС, так и США. Однако европейцы обязаны ответить на увеличение пошлин аналогичными действиями.

Домбровский Сергей

vladtime.ru

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