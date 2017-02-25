Немецкая разведка шпионила за иностранными журналистами

25.02.2017 11:47 · 0 комментариев

В течение почти трех лет работает Следственный комитет Бундестага, который расследует масштабное наблюдение американской спецслужбы, а также неконтролируемые акции слежения Федеральной разведывательной службы (Bundesnachrichtendienst (BND)). В ходе расследования у парламентариев возник вопрос о том, шпионила ли немецкая спецслужба за журналистами?

Документы, с которыми ознакомлено издание SPIEGEL, теперь дают четкий ответ. Согласно этим документам, с 1999 года Федеральная разведывательная служба следила, по меньшей мере, за 50 номерами телефонов и факсов или адресами электронной почты журналистов и редакторов по всему миру с помощью собственных так называемых селекторов.

Среди целей шпионажа были, например, более десятка номеров ВВС в Афганистане и в центральной части Лондона. Кроме того, наблюдение велось за редакциями международных программ BBC World Service. В списке значился также один номер «New York Times» в Афганистане, а также подключения мобильных и спутниковых телефонов Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии. Федеральная разведывательная служба отказалась прокомментировать эти обвинения.

Журналисты пользуются в Германии специальной защитой от вмешательства правительства. Они являются носителями так называемых профессиональных секретов, как врачи или юристы. Они имеют, к примеру, право на отказ давать показания в суде, чтобы защитить свои источники.

прослушка, слежка, спецслужбы, шпионаж