В Германии появился первый планшет-класс

25.02.2017 11:44 · 0 комментариев

Федеральное министерство образования и научных исследований (Bundesministerium für Bildung und Forschung) довольно появлением первого планшет-класса. Так как международное сравнительное исследование ICILS показало в 2013 году, что школы Германии в плане технической оснащенности и электронного обучения находятся только в середине рейтинга, министр Йоганна Ванка (Johanna Wanka) намеревается поменять ситуацию к 2021 году. Она хочет инвестировать пять миллиардов евро в широкополосную связь, Wi-Fi и техническое оборудование для 40 000 школ. Это окупится, если федеральные земли, в свою очередь, «подготовят учителей для будущего» путём повышения квалификации.

Класс 1c в начальной школе в Геннефе (Hennef), небольшом городке недалеко от Бонна, стал первым классом начальной школы, в котором все ученики учатся четыре года с помощью персонализированного планшета. С начала года используются новые планшеты – после длительной подготовки классной руководительницы Гемайн (Gemein). Она является координатором медиа-школы и консультирует на курсах повышения квалификации другие начальные школы в области использования цифровых медиа-средств.

Для своего проекта Гемайн смогла найти спонсора – издательство учебной литературы, проект поддерживается также городом Геннеф. В Геннефе педагоги работают с цифровыми носителями уже в течение нескольких лет; по всей школе есть беспроводной интернет, интерактивные доски, цифровые панели. Однако комплект планшетов составлял раньше только 31 единицу для всей школы. В экспериментальном классе теперь у каждого есть своё собственное устройство.

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