Мюнхен стал новой немецкой столицей пробок

25.02.2017 11:42 · 0 комментариев

Нигде в Германии автомобилисты не стоят в пробках так долго, как в Мюнхене. Это показывает исследование американской службы дорожных данных INRIX. Согласно полученным результатам, в часы пик автомобилисты в Баварии стояли в пробках в среднем за год 49 часов. Это на три часа больше, чем в Хайльбронне, Кельне и Штутгарте.

Представитель INRIX сказал, что Мюнхен впервые лидирует в статистике. Исследование показало, что пробки обходятся городу почти в два миллиарда евро. Убытки компания рассчитывала с учётом потери времени и расхода топлива, а также косвенных расходов, таких как пропущенные заказы и более высокие цены. Для так называемого «Traffic Scorecard 2016″ INRIX проанализировал с использованием данных навигационных устройств условия дорожного движения в более чем 1000 городах в 38 странах. В Германии были оценены 62 города.

В международном масштабе состояние с дорожными заторами в Германии не такое уж и плохое. В Европе немецкая столица пробок Мюнхен находится на девятом месте. Лидером является Москва с более чем 90 часами времени ожидания в часы пик. В глобальном сравнении Москва занимает второе место после американского Лос-Анджелеса. В 2016 году водители провели там в пробках в часы пик в среднем 104 часа. В мире Мюнхен как первый немецкий город занял 29-е место.

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