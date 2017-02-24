Пенсионер из Германии проехал на «москвиче» более миллиона километров

24.02.2017 11:52   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.udivi.li

Фото с сайта www.udivi.li

За 40 лет пользования поменять двигатель советскому автомобилю пришлось лишь один раз. Пенсионер Герхард Шотт из города Цвиккау проехал на автомобиле «» 1976 года выпуска более миллиона километров.

Мужчина рассказал, что купил советский более 40 лет назад. Несколько лет машина находилась в служебном пользовании, однако позже Шотт решил оформить её в собственность. Приятно удивляет и расход топлива: всего 10 литров на 100 километров.

— Он никогда не оставлял своего водителя в беде, — рассказывает Герхард Шотт.

По его словам, продать «москвич» в Германии сейчас можно за 7000 евро.

udivi.li

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