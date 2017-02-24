Пенсионер из Германии проехал на «москвиче» более миллиона километров

24.02.2017 11:52 · 0 комментариев

За 40 лет пользования поменять двигатель советскому автомобилю пришлось лишь один раз. Пенсионер Герхард Шотт из города Цвиккау проехал на автомобиле «Москвич-2140» 1976 года выпуска более миллиона километров.

Мужчина рассказал, что купил советский автомобиль более 40 лет назад. Несколько лет машина находилась в служебном пользовании, однако позже Шотт решил оформить её в собственность. Приятно удивляет и расход топлива: всего 10 литров на 100 километров.

— Он никогда не оставлял своего водителя в беде, — рассказывает Герхард Шотт.

По его словам, продать «москвич» в Германии сейчас можно за 7000 евро.

udivi.li

автомобиль, Москвич-2140