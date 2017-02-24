В Германии на рынок попала тысяча бутылок с ядовитой водкой

24.02.2017 11:48   ·   0 комментариев

© Piotr Marcinski - Fotolia.com

© Piotr Marcinski — Fotolia.com

В Дуйсбурге на частной квартире обнаружено более тысячи бутылок поддельной водки. Министерство по защите прав потребителей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии предостерегает граждан от потребления поддельной водки марки , сотни бутылок которой уже попали в оборот, сообщает korrespondent.net

со ссылкой на dw.com.

Как отмечается в официальном уведомлении на сайте ведомства, употребление этого алкогольного напитка, содержащего , опасно для жизни.

Сотрудники регионального управления по таможенным расследованиям и дознанию в начале февраля обнаружили на одной квартире в Дуйсбурге и конфисковали 1 028 бутылок фальшивой Diamond Vodka. По их данным, примерно еще 350 бутылок к тому времени было продано, по всей видимости, из-под полы. Происхождение алкоголя пока неизвестно.

Анализ напитка показал содержание 15 граммов метанола на один литр жидкости, что в 400 раз превышает максимальную допустимую норму. Немецкие власти предупреждают, что потребление этой «водки» может привести к потере зрения или даже к смертельному исходу.

Против жильцов квартиры и еще одного мужчины начато расследование по подозрению в продаже товаров, добытых преступным путем, и уклонении от налогов.

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