У Дании есть территориальные претензии к Германии

24.02.2017 11:46 · 0 комментариев

Дания хочет вернуть немецкий город Шлезвиг, заявил заместитель председателя правопопулистской Датской народной партии Серен Эсперсен.

«Мы хотели бы, чтобы Дания простиралась до Айдера (река на севере Германии, – ред.), но, конечно же, это должна быть инициатива датского меньшинства», – заявил Эсперсен, сообщает Abendblatt.

Айдер разделяет федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн. В течение нескольких столетий территория входила в состав Дании. «Почему мы не должны этого хотеть? Я об этом мечтаю и на это надеюсь», – заявил политик.

Датская народная партия является второй по величине парламентской партией в Дании и на протяжении многих лет – партнером в правительстве меньшинства. В последнее время ее поддержка уменьшилась, однако, она составляет 15%.

Датское меньшинство в Германии составляет 100 тысяч человек. Самая большая группа живет в Шлезвиге и составляет 42 тысячи.

korrespondent.net

граница, Дания, Шлезвиг