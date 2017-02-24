В Нижней Саксонии полиция арестовала 26-летнего салафиста

24.02.2017 11:45 · 0 комментариев

Полиция Нижней Саксонии арестовала салафиста, который планировал теракт, направленный на сотрудников полиции или солдат. Как сообщила генеральная прокуратура Целле (Celle) и управление полиции Гёттингена (Göttingen), 26-летний немец обвиняется в подготовке тяжёлого акта насилия, подрывающего безопасность государства. При обыске его квартиры в Нортхайме (Northeim) был обнаружен пероксид ацетона, а также другие химикаты и электронные компоненты для изготовления взрывного устройства.

По данным совместного заявления прокуратуры и полиции, на первом же допросе мужчина признался, что он «хотел заманить в ловушку» с самодельным взрывным устройством полицейских или солдат. Со среды, 22.02.2017, обвиняемый находится в тюрьме Росдорфа (Rosdorf) в предварительном заключении. Кроме планируемого теракта, против подозреваемого ведётся расследование и в отношении других возможных преступлений.

По словам соседей, мужчина жил в Нортхайме в квартире над торговым пассажем в центре города. Он был арестован во вторник, 21.02.2017. После ареста полицейские обыскали квартиру и вывезли оттуда большое количество доказательств.

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