Вводится новый немецкий загранпаспорт

24.02.2017 11:43 · 0 комментариев

Немецкий загранпаспорт станет более современным и защищенным. Это обеспечивается за счет новых дополнительных функций безопасности, а также более гибкой обложки паспорта, как было объявлено в Министерстве внутренних дел (Bundesinnenministerium). Новый документ будет выдаваться с 1 марта, однако, старые паспорта являются действительными до окончания их срока действия.

К самым заметным изменениям относится замена старой твёрдой обложки на такую же по цвету – красную – гибкую обложку паспорта. Передняя и обратная стороны паспорта имеют различное тиснение. Из концепции безопасности удостоверения личности была взята идея об изготовлении страницы паспорта из поликарбоната с внедренной защитной нитью. На ней указан номер документа и имя владельца паспорта.

В связи с новым оформлением цена на выдачу паспорта повысилась незначительно – с 59 евро до 60 евро. Для молодых людей до 24 лет его цена остается, как и прежде, 37 евро 50 центов. Последний раз дизайн паспорта менялся в 2007 году. С 2005 года паспорта оснащаются электронным чипом памяти. По данным Министерства внутренних дел, новый документ соответствует всем европейским и международным критериям для электронных документов.

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