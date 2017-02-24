Экономика Восточной Германии ощущает последствия ксенофобии

24.02.2017 11:41 · 0 комментариев

Люди, которые ищут работу в восточных федеральных землях, часто отказываются от потенциальных предложений, поскольку их отпугивает ксенофобный имидж. Для экономики на Востоке это может иметь негативные последствия, некоторые признаки чего уже ощущаются. Как сказал директор ассоциации «Экономика для космополитической Саксонии» (Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen) Андреас фон Бисмарк (Andreas von Bismarck) изданию «Handelsblatt», в настоящее время известны некоторые отдельные примеры, согласно которым вакансии в Саксонии не были заполнены со ссылкой на политическую среду.

Так как многие потенциальные работники открыто не говорят о случаях отказа из-за ксенофобии, то число неучтенных случаев, по мнению фон Бисмарка, «значительно больше». Президент Немецкого института экономических исследований (das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)) Марсель Фратцшер (Marcel Fratzscher) также предостерег от ксенофобии на востоке, отмечая недостаток разнообразия и терпимости для того, чтобы привлечь квалифицированных, мотивированных и молодых людей и предложить им хорошее будущее.

занятость, ксенофобия, работа, экономика