Продажи Lada Vesta стартовали в Германии

23.02.2017 11:16 · 0 комментариев

Продажи автомобиля Lada Vesta стартовали в Германии. Автомобиль предлагается немецким покупателям по цене от 12,5 тысячи евро.

По сообщению Минпромторга, в Германии можно будет приобрести Lada Vesta с двигателем 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил.

В комплектации кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колеса (диски), датчики света и дождя, аудиосистема, круиз-контроль, мультифункциональный руль и парктроник, добавлены боковые подушки безопасности, которые в России устанавливаются в версии Luxe, и датчики давления в шинах, которые по закону обязательны для Европы, сообщает РИА Новости.

Как сообщает Ruptly со ссылкой на информацию от пресс-службы «АвтоВАЗа», на сегодняшний день в Германию были отправлены более 200 автомобилей Lada Vesta. В 2016 году немецкие покупатели приобрели около 2300 автомобилей Lada, что делает Германию третьим по величине экспортным рынком для автомобилей этой марки.

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