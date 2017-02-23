Германия вышлет рекордное число мигрантов
23.02.2017 11:13 · 0 комментариев
Рекордное количество мигрантов будет депортировано Германией в 2017 году, сообщил Петер Альтмайер — руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель.
В интервью изданию Bild am Sonntag он сказал, что из 700 тыс. запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тыс. не были удовлетворены.
В 2016 году, отметил чиновник, Германия депортировала около 80 тыс. мигрантов.
Наблюдатели отмечают, что это решение было принято для того, чтобы привлечь голоса избирателей на выборах канцлера в сентябре, поскольку политика Меркель в отношении мигрантов не пользуется популярностью у населения, сообщает «Интерфакс».
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