Германия вышлет рекордное число мигрантов

23.02.2017 11:13 · 0 комментариев

Рекордное количество мигрантов будет депортировано Германией в 2017 году, сообщил Петер Альтмайер — руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель.

В интервью изданию Bild am Sonntag он сказал, что из 700 тыс. запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тыс. не были удовлетворены.

В 2016 году, отметил чиновник, Германия депортировала около 80 тыс. мигрантов.

Наблюдатели отмечают, что это решение было принято для того, чтобы привлечь голоса избирателей на выборах канцлера в сентябре, поскольку политика Меркель в отношении мигрантов не пользуется популярностью у населения, сообщает «Интерфакс».

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