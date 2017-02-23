Радиоактивный йод-131 над Германией

23.02.2017 11:11 · 0 комментариев

Во многих частях Европы измерения зафиксировали следы радиоактивного йода, в том числе и над Германией. Как заявили в Федеральном ведомстве по защите от радиации (Bundesamt für Strahlenschutz), станция измерения во Фрайбурге (Freiburg) зарегистрировала наличие радионуклида йода-131 в нижних слоях атмосферы. Короткий период полураспада йода-131, составляющий около восьми дней, означает, что утечка радиоактивности была недавно.

Существует три теории того, как это вещество попало в воздух. Во-первых, быстро возникли слухи об аварии на атомной электростанции. Однако чрезвычайно низкая концентрация свидетельствует против этого тезиса и не даёт повода для беспокойства.

Во-вторых, йод-131 является искусственным радионуклидом, который используется, например, в медицине. Соответственно, это может быть авария на предприятии-производителе радиоактивных препаратов. Они используются в лучевой терапии. Эта версия является, по крайней мере, вероятной.

В-третьих, как сообщают британские СМИ, военная авиация США направила специальный самолет типа WC-135 Constant Phoenix в Англию. Он может измерять радиоактивные частицы в атмосфере. Существуют опасения, что Россия могла испытать ядерный заряд на двойных островах Новой Земли в Северном Ледовитом океане.

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