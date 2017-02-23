Сын Коля обвиняет Меркель: «Частично виновна в смерти моей матери»

23.02.2017 11:08   ·   0 комментариев

Walter Kohl. Видеокадр пользователя ERF Medien Schweiz, YouTube

Walter Kohl. Видеокадр пользователя ERF Medien Schweiz, YouTube

Вальтер (Walter Kohl) возлагает на канцлера Ангелу частичную ответственность за смерть своей матери Ханнелоре. Изданию «Zeit-Magazin» Коль сказал: «Что касается меня, Меркель несёт значительную долю ответственности за смерть моей матери». Ханнелоре Коль, первая жена бывшего канцлера Гельмута Коля, покончила с собой в июле 2001 года. Она страдала от серьезной световой аллергии.

53-летний сын Коля связывает своё с ролью Меркель в деле о нелегальных партийных пожертвованиях в 1999 году. Меркель на должности Генерального секретаря ХДС необычно демонстративно дистанцировалась в комментарии для «Frankfurter Allgemeine Zeitung» от лидера партии, уже ушедшего в то время в отставку, так как он отказался разглашать источник незаконных пожертвований. Вальтер Коль заявил, что Меркель должна была знать, что она, таким образом, «обрушит лавину, которая нанесёт серьезный ущерб нашей матери и нашей семье».

Для матери Вальтера Коля это было тем более болезненно, потому что она чувствовала себя обманутой Ангелой Меркель. Обе когда-то были близкими друзьями. Коль подчеркнул своё намерение не преуменьшить вину своего отца в деле о пожертвованиях. По его словам, речь идёт «о более фундаментальном: человеческом поведении Ангелы Меркель в этой внутрипартийной борьбе за власть».

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