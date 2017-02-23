Сын Коля обвиняет Меркель: «Частично виновна в смерти моей матери»

23.02.2017 11:08 · 0 комментариев

Вальтер Коль (Walter Kohl) возлагает на канцлера Ангелу Меркель частичную ответственность за смерть своей матери Ханнелоре. Изданию «Zeit-Magazin» Коль сказал: «Что касается меня, Меркель несёт значительную долю ответственности за смерть моей матери». Ханнелоре Коль, первая жена бывшего канцлера Гельмута Коля, покончила с собой в июле 2001 года. Она страдала от серьезной световой аллергии.

53-летний сын Коля связывает своё обвинение с ролью Меркель в деле о нелегальных партийных пожертвованиях в 1999 году. Меркель на должности Генерального секретаря ХДС необычно демонстративно дистанцировалась в комментарии для «Frankfurter Allgemeine Zeitung» от лидера партии, уже ушедшего в то время в отставку, так как он отказался разглашать источник незаконных пожертвований. Вальтер Коль заявил, что Меркель должна была знать, что она, таким образом, «обрушит лавину, которая нанесёт серьезный ущерб нашей матери и нашей семье».

Для матери Вальтера Коля это было тем более болезненно, потому что она чувствовала себя обманутой Ангелой Меркель. Обе когда-то были близкими друзьями. Коль подчеркнул своё намерение не преуменьшить вину своего отца в деле о пожертвованиях. По его словам, речь идёт «о более фундаментальном: человеческом поведении Ангелы Меркель в этой внутрипартийной борьбе за власть».

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