Германия объявила об увеличении численности армии

23.02.2017 11:06   ·   0 комментариев

© HappyAlex - Fotolia.com

© HappyAlex — Fotolia.com

Численность армии Германии к концу 2024 года вырастет на 20 тыс. — до 198 тыс. военнослужащих, число гражданских сотрудников увеличится до 61,4 тыс. человек в связи с новыми угрозами и ростом числа задач бундесвера. 

В минобороны Германии заявили, что был редко востребован так, как сегодня, передает Deutsche Welle.

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен среди главных задач вооруженных сил назвала борьбу с боевиками «Исламского государства», миссии в Мали и Афганистане, а также участие в миссии НАТО в странах Балтии.

www.euromag.ru

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