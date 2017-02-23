Германия объявила об увеличении численности армии
23.02.2017 11:06 · 0 комментариев
Численность армии Германии к концу 2024 года вырастет на 20 тыс. — до 198 тыс. военнослужащих, число гражданских сотрудников увеличится до 61,4 тыс. человек в связи с новыми угрозами и ростом числа задач бундесвера.
В минобороны Германии заявили, что бундесвер был редко востребован так, как сегодня, передает Deutsche Welle.
Министр обороны Урсула фон дер Ляйен среди главных задач вооруженных сил назвала борьбу с боевиками «Исламского государства», миссии в Мали и Афганистане, а также участие в миссии НАТО в странах Балтии.
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армия, бундесвер, военнослужащие, военные
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