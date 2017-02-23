Ожидаемая продолжительность жизни возрастёт до 90 лет

23.02.2017 11:04 · 0 комментариев

Средняя продолжительность жизни людей в промышленно развитых странах может возрасти в 2030 году до более чем 90 лет, хотя некоторые исследователи в начале века сомневались в этом. Такой результат был получен исследовательским коллективом во главе с Василисом Контисом (Vasilis Kontis) из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) на основе анализа данных из 35 стран, включая Германию. Исследование в журнале «The Lancet» показывает, что разрыв между мужчинами и женщинами относительно ожидаемой продолжительности жизни сократится.

Исследователи рассчитывали с использованием статистической модели и на основе данных о рождаемости и смертности Всемирной организации здравоохранения (Weltgesundheitsorganisation) будущую продолжительность жизни в 35 промышленно развитых странах. Результат: у мужчин средняя продолжительность жизни во всех странах возрастёт не менее чем на 85 процентов, а у женщин – на 65 процентов.

Авторы исследования считают данный факт удивительным, так как некоторые эксперты ещё на рубеже веков были убеждены, что достигнуть предела 90 лет просто невозможно. В Германии люди становятся всё старше. В настоящее время средняя продолжительность жизни мужчин в стране составляет примерно 78 лет. К 2030 году она, по данным исследования, вырастет почти до 82 лет. Продолжительность жизни женщин в Германии в 2030 году составит около 86 лет, что означает увеличение на три года.

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