Самогонный аппарат изобрели 200 лет назад в Германии

22.02.2017 08:59 · 0 комментариев

Несмотря на то, что крепкими напитками немцы сильно не увлекаются и большинство из них предпочитает пиво, однако, самогон в Германии все равно гонят. И это не случайно, пишет издание «Deutsche Welle». Самый первый самогонный аппарат изобрел немец. И этому имеется доказательство — патент, который автор данного изобретения получил в далеком 1817 году за «изготовление и использование оригинального аппарата для перегонки и дистилляции высокоградусного алкоголя».

Имя Иоганна Генриха Леберехта Писториуса даже в ФРГ мало кому известно, а за другие государства и говорить не приходится. Разве что кто-то вспомнит, что аппарат для перегонки шнапса в домашних условиях в Германии называется буквально «самогонным аппаратом Писториуса». Между тем, этот купец, фермер и изобретатель-самородок сумел сделать, без преувеличения, настоящую революцию. Благодаря конструкции с так называемым дефлегматором, которую придумал Иоганн Писториус, появилась возможность сделать производство высокоградусного алкоголя общедоступным, качественным, дешевым и очень простым.

Иоганн Писториус родился и рос недалеко от Магдебурга. Его изобретение за чрезвычайно короткий период времени стало фантастически популярным среди немцев, поэтому самогонный аппарат с дефлегматором принес изобретателю довольно приличные деньги. Кстати, самогон они гнали из картофеля, а те, кто был побогаче, добавляли пшеницу. Иоганн Писториус сумел купить огромную усадьбу в Вайссензе, неподалеку Берлина. Здесь он выращивал, в основном, картофель, экспериментируя с различными сортами: какой больше подходит для перегонки. Шнапс Писториуса, который он продавал в значительных количествах, очень хорошо и быстро раскупался.

Сегодня про Писториуса (а не про его шнапс) напоминают площадь и улица в Вайссензе, носящие имя талантливого изобретателя. Ну и, естественно, название самого изобретения. Между прочим, продавать самогон, сделанный в домашних условиях, разрешается только в отдельных регионах ФРГ, где это считается частью региональной традиции. Однако для личного потребления его можно гнать, сколько угодно. За самогоноварение «для себя» немецкое законодательство не наказывает.

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