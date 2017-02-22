Красный телефон Гитлера продан с аукциона

22.02.2017 08:56   ·   0 комментариев

© Gina Sanders - Fotolia.com

© Gina Sanders — Fotolia.com

Найденный после войны в Берлине в бункере фюрера красный , который принадлежал Адольфу Гитлеру, был продан с аукциона в США за 243 000 долларов (около 229 000 евро). Выручка от реализации соответствует ожиданиям аукционного дома Alexander Historical Auctions, штат Мэриленд (Maryland). Он оценил стоимость аппарата от 200 000 до 300 000 долларов (187 000-281 000 евро).

О личности покупателя аукционный дом не сообщил никаких сведений; гражданство того, кто заплатил самую высокую цену, также держится в секрете. В аукционе могли принять участие по телефону заинтересованные со всего мира.

По красному телефону отдал большую часть своих приказов в течение последних двух лет войны. На этом портативном телефоне Siemens выгравированы имя Гитлера, свастика и имперский орел. Аукционный дом описывал телефон как «возможно, самое разрушительное оружие всех времён», потому что отдавал по нему команды об убийстве миллионов людей.

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