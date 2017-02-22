Прощание с пластиковыми пакетами

22.02.2017 08:52 · 0 комментариев

Запрет полиэтиленовых пакетов поддерживается сетевыми супермаркетами. Rewe уже делает это, Real и Lidl также, теперь на очереди Penny. В любом случае, бесплатные, практичные, но вредные для окружающей среды пакеты из пластика встречаются всё реже. ЕС заявил о своей цели по сокращению их употребления. Почти год назад федеральный министр окружающей среды Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks) и представители торговли заключили добровольное соглашение, согласно которому пластиковые пакеты больше не даются бесплатно.

В добровольном соглашении, в соответствии с данными Торгово-промышленной ассоциации Германии (Handelsverband Deutschland (HDE)), участвуют 350 компаний, охватывающие 41 процент розничной торговли. Тем не менее, целью является достижение 80 процентов. Торгово-промышленная ассоциация Германии также ссылается на исследование Общества по исследованию рынка упаковки (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM)) в 2015 году, согласно которому использование пакетов на душу населения в год должно быть сокращено до 68 штук. Средний показатель по ЕС составляет около 200 штук.

Действительно ли существует в Германии проблема с пластиковыми пакетами? Во всяком случае, как сказала министр окружающей среды Хендрикс, она не является огромной. В Германии пакеты не часто попадают в реки и в море. Кроме того, потребление на душу населения здесь ещё до принятия добровольного обязательства было ниже цели ЕС на 2019 г. Директива из Брюсселя предусматривает, что к концу 2019 года годовой максимум использования пластиковых пакетов составит 90, а к концу 2025 года не более 40 штук на душу населения.

окружающая среда, пластиковые пакеты, супермаркеты, экология