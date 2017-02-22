Скоро в Германии подорожают компьютеры

22.02.2017 08:48 · 0 комментариев

Тех, кто собирается купить компьютер, ожидает рост цен. Причиной, по мнению исследователей рынка, являются узкие места ключевых компонентов, таких как память и батареи, а также сильный доллар. Только в январе цены на память выросли на треть. В соответствии с данными компании «Hard Tecs 4U», это произошло, главным образом, потому, что производители сократили свое производство во второй половине 2016 года, чтобы компенсировать предыдущее снижение цен. В конечном итоге это перейдёт к конечному потребителю, а при таком радикальном повышении ещё быстрее. Для поддержания стабильных цен производители делают комплектацию оборудования частично слабее.

Крупнейший в мире производитель ПК Lenovo является номером один в Германии с долей рынка более 25 процентов. Годом ранее только одна пятая часть продаж компьютеров в Германии приходилась на эту китайскую компанию. Hewlett-Packard поднялся на второе место примерно с 16 до 20,6 процентов. Acer находится на третьем месте с большим отставанием – 12,2 процента (в прошлом году 13,3 процента). Apple сохраняет четвертое место с уменьшением доли рынка с 8,1 до 7,6 процента, а Dell стабильно остаётся на уровне 7,4 процента.

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