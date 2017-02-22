Молодежь Германии страдает от головной боли

22.02.2017 08:45 · 0 комментариев

Молодые люди чаще страдают от головных болей. Это следует из последнего медицинского отчёта страховой компании Barmer. Почти каждый шестой в возрасте от 18 до 27 лет обращался в 2015 году к врачу по причине головной боли, по крайней мере, один раз.

Собственно, количество пациентов, страдающих от головной боли, увеличилось почти во всех возрастных группах. Рост среди граждан Германии всех возрастов составил 9,9 процентов. Однако случаи головной боли у молодёжи выросли, по сравнению с 2005 годом, на 42 процента.

Увеличение может быть признаком того, что повысилось давление на молодых людей. Как говорит Кристоф Штрауб (Christoph Straub), генеральный директор Barmer, данные исследований показывают, что головные боли часто могут быть стрессовой реакцией на повседневную учебную и профессиональную деятельность.

В общей сложности около 1,3 миллиона 18-27-летних проходили в 2015 году, по крайней мере, один раз лечение от головной боли, что на 400 000 больше, чем в 2005 году. Эта возрастная группа не только занимает первое место, но и считается «заниженной», так как молодые люди обращаются к докторам реже.

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