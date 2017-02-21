Пенсионеру не удалась попытка шантажировать Haribo

21.02.2017 08:42 · 0 комментариев

Пенсионер из Дортмунда шантажировал компании Haribo и Kaufland. Представитель прокуратуры Бонна заявил, что ведётся специальное расследование. Подробности он не сообщил. Согласно сообщению WDR, 74-летний мужчина в декабре прошлого года угрожал отравить конфеты цианидом, если компания не заплатит ему миллион евро.

По данным расследования WDR, пенсионер наклеил предупреждение «Внимание яд» на двух продуктах этой компании и разместил в магазинах, но в это время полиция уже напала на его след. Мужчина заказал яд – цианид – в Даркнет и заплатил за него, однако, не получил его.

Свои требования он сначала послал заказным письмом, а потом дополнил электронной почтой. Полиция смогла их проследить. В канун Рождества полиция арестовала пенсионера. В качестве мотива он указал финансовые трудности. «Будем ли мы предъявлять обвинение и когда, пока неясно», сказал представитель прокуратуры. После обжалования задержания мужчина временно освобожден.

Haribo, Kaufland, конфеты, шантаж, Яд