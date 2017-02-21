Количество лиц турецкого происхождения, ищущих убежища, увеличилось на 60 процентов

21.02.2017 08:40 · 0 комментариев

Число лиц турецкого происхождения, ищущих убежища в Германии, возросло за период с августа 2016 года по январь 2017 года по сравнению с предыдущими шестью месяцами более чем на 60 процентов. Об этом сообщает издание «Rheinische Post», ссылаясь на ответ федерального правительства на запрос Левой партии.

В январе в системе так называемой упрощенной регистрации было зарегистрировано 573 турецких гражданина, ищущих убежища. Прежде всего, после попытки переворота в июле прошлого года и последующих действий государственной власти против оппозиции всё больше турок ищут защиту в Германии.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым (Binali Yildirim) провел в субботу, 18.02.2017, в Оберхаузене (Oberhausen) среди проживающих в Германии соотечественников агитационную кампанию за противоречивую конституционную реформу на родине. Она даст президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану (Recep Tayyip Erdogan) гораздо больше власти – за счет судебной системы и парламента.

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