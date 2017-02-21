Федеральное сетевое агентство предупреждает родителей: куклу Кайлу надо немедленно уничтожить

21.02.2017 08:32 · 0 комментариев

Милая кукла Кайла является, на первый взгляд, совершенной детской игрушкой. Ребенок может играть с ней, и в то же время даже учиться. Потому что кукла может говорить и благодаря приложению, которое подключается к Интернету, также отвечать на вопросы детей. На вопрос «Как называется молодая лошадь?» кукла немедленно правильно отвечает «Она называется жеребёнок».

Однако студент юридического факультета в настоящее время установил, что в кукле есть подключенный передатчик, который запрещен в соответствии с Законом о немецких телекоммуникациях. Причина: угроза шпионажа.

Штефан Хессель (Stefan Hessel) из университета Заарланда рассказал «Netzpolitik.org»: «Любое устройство, совместимое с Bluetooth, в диапазоне около десяти метров может подключиться к нему и использовать громкоговоритель и микрофон». То есть подслушивать, в конце концов, что ребенок говорит кукле.

Видимо, в куклу не было установлено защитное устройство. Так как доступ к кукле может осуществляться через несколько стен, в соответствии с обращением Федерального сетевого агентства, игрушку следует утилизировать.

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