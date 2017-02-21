В Гамбурге на поезд ICE упал высоковольтный кабель

21.02.2017 08:30 · 0 комментариев

Оборвавшаяся контактная сеть на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга испортила пассажирам одного из поездов ICE компании Deutsche Bahn воскресный вечер 19.02.2017: высоковольтный кабель упал на поезд, который уже стоял на железнодорожной платформе. Выйти из него по соображениям безопасности было невозможно, так что более 400 пассажиров были закрыты в течение нескольких часов.

По данным железной дороги, пожарных и сотрудников федеральной полиции, кабель линии электропередачи, по-видимому, оторвался из-за технического дефекта при въезде на вокзал, а затем упал на сдвоенный ICE, между частями которого не было прохода. Из-за угрозы поражения электрическим током эвакуация была проведена очень осторожно. Представитель федеральной полиции сказал, что напряжение на оторвавшейся контактной линии составляло 15 000 вольт.

По данным пожарной службы, после отключения и заземления кабеля, за полтора часа была произведена эвакуация 150 пассажиров из первых шести вагонов, стоявших на платформе. Эвакуация остальных 280 пассажиров из задней части поезда была более сложной и растянулась почти на пять часов. Пяти пассажирам поезда была оказана помощь служб скорой медицинской помощи, но в больницу не доставляли никого.

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