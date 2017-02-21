Сторонники СДПГ и партии Зеленых хотят допустить к выборам иностранцев без немецкого паспорта

21.02.2017 08:25 · 0 комментариев

Избиратели СДПГ и партии Зелёных хотят, по данным недавнего опроса, внести изменение в избирательное право. Иностранцы, живущие в Германии, должны получить право голоса в муниципальной политике.

В ходе опроса института Civey для издания «Welt» почти 64 процента сторонников СДПГ и 65 процентов сторонников партии Зелёных высказались за такое изменение. Более конкретно: лица, не являющиеся гражданами государств-членов ЕС, но постоянно проживающие в Германии и не имеющие немецкого паспорта, должны получить право голоса на выборах в ландтаг. Среди сторонники Левой партии в пользу этой идеи высказалось большинство – 52 процента.

Избиратели ХДС и СвДП встретили ограниченное избирательное право неприятием. Около 60 процентов выступают против этой идеи. Среди избирателей партии «Альтернатива для Германии» около 97 процентов отвергают это предложение.

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