Эксперты ожидают падения цен на недвижимость

21.02.2017 08:21 · 0 комментариев

Взрыв цен на рынке недвижимости в Берлине, Мюнхене и Гамбурге, согласно недавнему исследованию, должен скоро закончиться. Это является результатом экспертного заключения, переданного федеральному правительству «Советом специалистов по недвижимости» отраслевой ассоциации. В совете представлены исследовательские и консалтинговые фирмы отрасли. «Совет специалистов по недвижимости» заявляет, что особенно в Берлине, но, вероятно, также в Мюнхене, намечается поворот тенденции.

Ожидание изменения тенденции основано на том, что приток переселений в города слабеет, и в то же время строится гораздо больше жилья. Говорится также, что Берлин, Мюнхен и Гамбург уже выросли. Между тем, поясняют эксперты, «чистая миграция» в эти города сокращается. Одновременно быстро увеличивается количество разрешений на строительство новых домов, особенно в Берлине и Гамбурге. Квартиры в этих городах в течение четырех-пяти лет могут подешеветь на треть.

В прошлом году цены на квартиры увеличились в среднем по стране на 8,4 процента. В 2015 году увеличение составило 7,7 процента. Специалисты считают, что цены в Германии преувеличены примерно на 16 процентов, а в крупных городах ещё больше. Так, превышение цены во Франкфурте и Гамбурге составляет более 40 процентов, в Кёльне, Берлине и Штутгарте – около 50 процентов, а в Мюнхене – 75 процентов.

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