Вклад женщин в семейный бюджет: Германия на последнем месте в Европе

21.02.2017 08:19 · 0 комментариев

Женщины в Германии вносят, по европейским меркам, самый низкий вклад в доходы семьи. Матери вынуждены сокращать свои рабочие часы из-за жёсткого времени открытия школ, детских садов и центров дневного ухода за детьми. Об этом сообщает издание «Spiegel», ссылаясь на обширное исследование, проведенное Организацией экономического сотрудничества и развития (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)).

Согласно сообщению, исследование касалось, в частности, работы и личной жизни. Женщины в Германии чаще работают неполный рабочий день, чем женщины в других странах, но зачастую вынужденно. Однако немецкое правительство вкладывает сейчас значительно больше, чем раньше, в дошкольное воспитание и образование, и уже достигло уровня выше среднего показателя по ОЭСР. Тем не менее, Германия остается в Европе замыкающей страной относительно вклада женщин в доход домохозяйств.

Средняя доля пар с детьми в Германии составляет 22,4 процента, а в Дании, например, 42 процента, сообщает журнал, ссылаясь на исследование ОЭСР. Критические замечания в исследовании касаются также того, что женщины в 2013 году при полной занятости зарабатывали на 13,4 процентов меньше, чем мужчины. Еще один вывод: в старых федеральных землях большинство населения считает, что матери, если вообще должны работать, то только неполный рабочий день.

доход, женщины, семья