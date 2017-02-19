В Оффенбахе застрелили мать двоих детей

19.02.2017 10:15 · 0 комментариев

Утром в пятницу, 17.02.2017, в Оффенбахе застрелили 40-летнюю женщину. Через несколько часов, как сообщила полиция, подозреваемый стрелок был задержан. Первые результаты расследования показали, что 32-летний подозреваемый и его жертва знали друг друга. Однако в каких отношениях друг с другом они состояли, остается неясным.

Как сообщает полиция, подоплека убийства до сих пор неизвестна. Прокуратура начала расследование дела на месте происшествия. По данным полиции, для жителей в Оффенбахе не было никакой опасности. Прохожие нашли женщину на улице вскоре после 8:00. Мать двоих детей скончалась от полученных ранений на месте происшествия.

Свидетели сообщили, что в женщину стрелял мужчина. Затем он скрылся на небольшом тёмном автомобиле. Была начата крупная операция по задержанию подозреваемого, возраст которого свидетели оценили в 30-40 лет. В полдень полиция сообщила, что предполагаемый стрелок был задержан.

Оффенбах, убийство