В Пиннеберге полиция конфисковала гигантский склад оружия

19.02.2017 10:12   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя World News (Deutsch), YouTube

Видеокадр пользователя World News (Deutsch), YouTube

Полиция голштинского города Пиннеберг (Pinneberg) изъяла огромное количество оружия и боеприпасов у мужчины, обратившего на себя внимание своим поведением. Кроме 114 единиц огнестрельного оружия, в четверг, 16.02.2017, было конфисковано 71 000 единиц боеприпасов общим весом более одной тонны. Полиция сообщила в Бад-Зегеберг (Bad Segeberg) в пятницу, 17.02.2017, что из-за большого количества боеприпасов пришлось сдать их на хранение в Бундесвер.

62-летний мужчина вынужден был отдать свою коллекцию, так как он, в соответствии с решением суда, не обладает требуемой надёжностью для обращения с оружием. Наряду с оружием и боеприпасами к нему, полиция обнаружила ещё режущее и колющее , а также различные химические вещества для производства боеприпасов и взрывчатых веществ весом в десятки килограммов. Владелец оказал настолько сильное сопротивление против конфискации его коллекции, что был задержан на короткое время.

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