Шойбле предупреждает: ошибка на границе грозит крупной катастрофой

19.02.2017 10:07 · 0 комментариев

На конференции по безопасности в Мюнхене важные европейские политики говорили о будущем Европейского Союза. Среди них и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). Он решительно предупредил членов ЕС о том, что не следует играть с идеей последовать Брекситу.

Шойбле сказал: «Мы должны убедить наших восточных партнеров, что самым большим достижением был конец разделения Европы после Второй мировой войны». Это сообщество должно продолжать существовать. Тем не менее, главной угрозой являются националистические тенденции и намерение закрытия границ, как, например, в Венгрии.

Шойбле продолжил: «Если мы вернемся к внутренним границам, это станет серьезной катастрофой. Поэтому мы должны защищать внешние границы. Но никто не может позволить себе это в одиночку». Шойбле призвал страны ЕС вести общий курс.

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