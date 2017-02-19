Премьер Канады Трюдо: «Германия является настоящим другом»

19.02.2017 10:03 · 0 комментариев

Дональд Трамп хочет оградить США: он выступает за жесткую иммиграционную политику, а международные договоры новый президент США ставит под вопрос. Что это значит для партнеров американцев в мире? Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Justin Trudeau) говорили в Берлине о возможных ответах. Обе страны хотят продолжать сближение – очевидно, в ответ на новую власть в Белом доме.

Цель состоит в том, чтобы содействовать решению основных проблем, таких как защита климата и свободная торговля в мире. Меркель заявила после встречи с Трюдо об общем убеждении в том, что двустороннее или глобальное торговое соглашение обеспечит дополнительную ценность для всех заинтересованных сторон. Ввиду сотрудничества с Трампом она выступила за то, чтобы сосредоточить внимание на сферах, где есть общая основа. Меркель дала понять, что трансатлантические отношения, независимо от результата выборов, имеют первостепенную важность для Германии.

В среду, 15.02.2017, парламент ЕС открыл путь для соглашения ЕС-Канада Ceta. Его части вступят в силу уже весной. В то время как федеральное правительство и экономика оценивают соглашение как знак против изоляции, партия Зелёных, Левая партия и многочисленные организации говорят о недостаточных гарантиях для окружающей среды и прав человека. До тех пор, пока будут действовать все части соглашения, вероятно, потребуются годы, поскольку его ещё должны одобрить национальные парламенты государств-членов ЕС.

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