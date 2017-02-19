Министр окружающей среды запретила мясо и рыбу для своих гостей

19.02.2017 10:00 · 0 комментариев

Гостей Федерального министерства окружающей среды (Bundesumweltministerium) с начала февраля будут угощать, по поручению министра Барбары Хендрикс (Barbara Hendricks), только вегетарианскими блюдами. Об этом сообщает газета «Bild». По её данным, руководитель отдела получил соответствующее распоряжение на свою электронную почту. «Фирмы, предоставляющие услуги / кейтеринговые фирмы, осуществляющие поставки на мероприятия министерства, (…) не используют рыбу или рыбные продукты, мясо или продукты, произведенные из мяса», цитирует газета.

Кроме того, следует использовать только продукты из органического сельского хозяйства, «сезонные и региональные продукты с короткими транспортными маршрутами» и предпочитать «продукты из справедливой торговли». Поводом для заявления называют «образец для подражания» властей в борьбе против «последствий потребления мяса».

Однако в столовой министерства Хендрикс продолжат подавать мясные и рыбные блюда. Как сказал представитель министерства, требование предлагать исключительно вегетарианские блюда касается только таких мероприятий, как симпозиумы и пресс-конференции.

Hendricks, вегетарианские блюда, министерство окружающей среды