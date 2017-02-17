Карманный ноутбук от производителя приставок

17.02.2017 09:45 · 0 комментариев

Гонконгская компания GPD разработала ультракомпактный 7-дюймовый ноутбук, который меньше размером, чем даже планшет iPad mini.

Казалось бы, сегодня, когда на рынке широко представлены смартфоны и планшеты любых размеров, компактные ноутбуки больше никому не нужны. По крайней мере, производители почему-то не спешат их выпускать. А жаль, ведь такой формат ультракомпактного, но полноценного компьютера по-прежнему незаменим для решения некоторых задач. Особенно если к нему требуется подключать периферийные устройства.

Решить эти проблемы призван гонконгский ноутбук GPD Pocket с экраном 1920 х 1200 пикселей и диагональю всего семь дюймов — почти на дюйм меньше, чем планшет iPad mini. При этом у него есть полнофункциональная операционная система (на выбор — Windows 10 Home или Ubuntu 16.04 LTS) и набор интерфейсов USB 3.0, USB Type-C и micro HDMI. Всё это спрятано в алюминиевый корпус весом 480 граммов.

Работает ноутбук на процессоре Intel Atom X7-Z8700, оперативная память составляет четыре гигабайта, а постоянная — 128 гигабайт на твердотельном накопителе. На одной зарядке аккумулятора ёмкостью 7000 мА·ч GPD Pocket способен работать до 12 часов. Для расширения портов можно воспользоваться переходником для USB Type-C. Для сбора средств на серийное производство ноутбука разработчики организовали краудфандинговую кампанию.

Более того, устройство оказалось настолько востребованным, что менее чем за сутки им удалось собрать всю необходимую сумму! Первые покупатели, которые заплатили 399 долларов за предварительный заказ, должны получить свои GPD Pocket уже нынешним летом.

popmech.ru

GPD Pocket, ноутбук, технологии