150 фанатов «Шальке» забросали полицейских камнями перед игрой в Греции
17.02.2017 09:35 · 0 комментариев
Группа из 150 болельщиков немецкого «Шальке» забросала камнями сотрудников полиции города Салоники (Греция). Об этом сообщает ESPN.
Фанаты клуба из Германии прибыли на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с местным ПАОК. Они атаковали полицейских, используя камни и файеры. В ответ сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.
Сообщается, что пострадавших и арестованных в результате инцидента нет.
Первый матч между ПАОК и «Шальке» состоялся вчера, 16 февраля, со счетом 3:0 в пользу «Шальке». Ответный поединок состоится 22 февраля в Гельзенкирхене.
Теги:
болельщики, Греция, спорт, футбол, Шальке
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