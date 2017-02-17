150 фанатов «Шальке» забросали полицейских камнями перед игрой в Греции

17.02.2017 09:35   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Copa90, YouTube

Видеокадр пользователя Copa90, YouTube

Группа из 150 болельщиков немецкого «» забросала камнями сотрудников полиции города Салоники (). Об этом сообщает ESPN.

Фанаты клуба из Германии прибыли на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с местным ПАОК. Они атаковали полицейских, используя камни и файеры. В ответ сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

Сообщается, что пострадавших и арестованных в результате инцидента нет.

Первый матч между ПАОК и «Шальке» состоялся вчера, 16 февраля, со счетом 3:0 в пользу «Шальке». Ответный поединок состоится 22 февраля в Гельзенкирхене.

lenta.ru

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