Над Оберхаузеном прошло ядовитое облако

17.02.2017 09:25 · 0 комментариев

После инцидента на химическом заводе в городе Оберхаузен (Oberhausen) в Рурском регионе власти предупредили жителей об облаке опасного вещества. Людям рекомендовали не покидать свои квартиры и держать окна и двери закрытыми, говорится в официальном сообщении об опасности.

В химической компании, по данным пожарной охраны, был повреждён контейнер с серной кислотой. Жидкость вылилась в водосборный бассейн и была откачана под контролем. В соответствии с первоначальными данными, никто не пострадал. «Возможно, образовались вредные пары, которые перемещаются в соседнюю промышленную зону», сказал представитель полиции в Оберхаузене. Почему была нарушена герметичность контейнера с кислотой, пока неясно.

Люди, находящиеся в непосредственной близости от фирмы, были доставлены в безопасное место. Территория вокруг резервуара была эвакуирована, а окружающая промышленная зона оцеплена. Кроме того, возникли значительные затруднения дорожного движения. Пожарные применили для борьбы с облаком серной кислоты водомёты. Видимое облако растянулось на несколько сот метров и двигалось близко к земле по направлению на северо-восток.

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