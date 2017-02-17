Lufthansa договорилась с профсоюзом пилотов

17.02.2017 09:24   ·   0 комментариев

© pixel974 - Fotolia.com

© pixel974 — Fotolia.com

Немецкий авиаперевозчик и пилотов (VC) достигли договоренности при помощи ранее приглашенного посредника об урегулировании конфликта по поводу зарплат. 

После рекомендаций посредника обе стороны конфликта смогли согласовать изменения, которые будут внесены в существующие тарифные соглашения. В частности, как заявил представитель Lufthansa, стороны договорились о повышении в четыре этапа зарплаты 5400 пилотам в общей сложности на 8,7%. Кроме того, им удалось заключить соглашение об одноразовой дополнительной выплате на общую сумму 30 млн. евро, что соответствует 5000-6000 евро на каждого пилота.

В конце ноября Lufthansa предложила пилотам повышение зарплаты в два этапа на 4,4% и дополнительно одноразовую выплату. Руководство Lufthansa объясняло, что не может удовлетворить все требования профсоюза, иначе компания разорится, сообщают Ведомости.

VC добивался повышения зарплат пилотов с 2012 г. С начала 2014 г. профсоюз организовывал забастовки пилотов, до настоящего момента таких акций протеста было 15, они стоили авиаперевозчику сотни миллионов евро упущенной выгоды. В ноябре Lufthansa бастовали шесть дней кряду, и это обошлось компании еще в 100 млн. евро.

www.euromag.ru

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