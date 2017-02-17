Меркель дала показания и разочаровала оппозицию

17.02.2017 09:19 · 0 комментариев

Канцлер Ангела Меркель отвергла обвинение в совершении ошибок и обмане общественности в связи со скандалом в спецслужбах. О том факте, что Федеральная разведывательная служба (Bundesnachrichtendienst (BND)) шпионила за дружественными государствами, она узнала только в марте 2015 года, заявила Меркель в ходе семичасового опроса Следственным комитетом Бундестага. Об этом ей сообщил руководитель канцелярии Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

Шпионаж американской службы АНБ не был доказан. Меркель сказала, что при проверке её мобильного телефона не было обнаружено «ничего доказуемого». Правительство США заверило, что не прослушивает её телефон, и что так будет и в будущем.

В конце многочасового опроса оппозиция сделала отрезвляющее заключение. «Критические проблемы не могут быть решены», сказал председатель Партии зеленых Константин фон Нотц (Konstantin von Notz). «Между тем, что было сказано тогда, и вещами, которые мы знаем сейчас, после трёх лет расследования, есть расхождения в истинности, которые и канцлер не смогла здесь сегодня устранить».

Меркель, прослушка, спецслужбы, шпионаж